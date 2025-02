Macarena Vélez le desea lo mejor a su ex Said Palao en su boda con Alejandra Baigorria

Las cámaras de ‘¡Todo se filtra!’ se encontraron con Samantha Batallanos quien habló sobre la presunta relación entre el streamer Neutro y la actriz peruana Mayra Goñi: “Me encantan. Neutro es mi amigo, lo adoro y Mayra es bella. Que les vaya súper bien, pero igual son amigos. Acuérdense que todo es para las redes, no se dejen engañar”.

Flor polo no declara sobre Néstor Villanueva

Por otro lado, Flor Polo se negó rotundamente a conversar con ‘¡Todo se filtra!’ sobre su exesposo Néstor Villanueva y luego de escuchar que el reportero le consultó por él, ella solo atinó a guardar silencio y marcharse del lugar.

Macarena Vélez habla de su situación amorosa

En el caso de la exchica reallity, Macarena Vélez, afirma que por el momento está tranquila y sin mayores novedades. No obstante, sigue conociendo gente y no le cierra las puertas al amor. A su vez, le deseó lo mejor a la futura boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao.

Además, confirmó que no guarda rencor su expareja, sino que por el contrario, quiere que le vaya muy bien en su matrimonio.