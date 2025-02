¿Karla Tarazona y Christian Domínguez ya viven juntos en su nidito de amor?

Christian Domínguez y Karla Tarazona comparten video en redes sociales en el que dejan entrever que estarían viviendo juntos.

Por ello, reportero de ‘Todo Se Filtra’ se comunicó con diseñadora para conocer más sobre los arreglos realizados en la vivienda de la conductora de ‘Préndete’: “Para Christian le hicimos en su departamento de Surquillo”, afirmó la trabajadora que descartaría la versión de que viven en el mismo hogar.

Además, en una conversación con ambos artistas de Panamericana Televisión, Domínguez contó que no están viviendo juntos, pero que muy pronto podría darse: “Todavía no estamos viviendo juntos, pero se van a dar cuenta porque me verán entrar y salir de ahí (la casa de Tarazona)”.