Karla Tarazona asegura que no le incomodaría que Christian Domínguez trabaje con su ex: "Chamba es chamba"

Karla Tarazona también se pronunció por la posibilidad de que su actual pareja, Christian Domínguez, trabaje en el mismo canal de streaming que su expareja la cantante Pamela Franco y la conductora de 'Préndete' en principio se mostró sorprendida por la noticia: "La verdad es que no tenía ni idea. No sé de que hablan".

Sin embargo, luego decidió tomar una posición diplomática priorizando la estabilidad laboral de todos: "La verdad es que chamba es chamba. Cada uno tiene sus propios proyectos. Yo acabo de iniciar un programa de podcast en El Popular. Tengo mi programa en la radio, trabajo en televisión. Él (Christian Domínguez) también tiene sus propios proyectos".

Karla Tarazona: "No me incomoda que Christian trabaje con su ex"

La exactriz de programas cómicos mostró mucha madurez y de nuevo repitió que lo importante es tener trabajo sin importar nada más: "No entiendo que podría tener de malo trabajar. Chamba es chamba. No me incomoda".

Luego continuó diciendo que entiende la situación y más cuando Christian y Pamela tienen una menor hija en común: "Hay una niña de por medio también, y obviamente si al papá de mi hijo le va bien y yo también tengo chamba pues todos vamos a estar bien. No me incomoda que trabaje con su ex en una misma empresa".

Finalmente culminó recordando que no sería la primera vez que Domínguez y Franco trabajen juntos: "¿Cuál sería el problema? Si hasta eventos juntos han tenido, han tocado en el mismo lugar. No tendría por qué molestarme y no le puedo negar el trabajo a nadie. Sobre todo cuando uno tiene pequeños la prioridad son los pequeños”.