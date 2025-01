Christian Domínguez y Pamela Franco podrían volver a trabajar juntos este 2025

Christian Domínguez y Pamela Franco podrían volver a trabajar juntos, esta vez en una señal digital pues ambos aparecieron en videos promocionales de TVmos+.

Además de estas dos figuras públicas Andrea San Martín y Karina Rivera también formarán parte de esta señal que se enfocará en programas relacionados al emprendimiento.

Christian Domínguez asegura que desconocía dicha información

Al ser consultado por un reportero de 'Todo se filtra', el cantante aseguró que no estaba enterado de esto. “No sabía. Recién me estoy enterando, es que nosotros somos marcas independientes una de la otra. No sabía que estábamos en el mismo sitio”. Además, dejó entrever que quizá el proyecto no se concretaría: “Si es que se da porque al final no se sabe porque en mi caso no hay contrato, solo hice una preventa. Depende de las marcas y los auspiciadores si es que sale a flote”.

No obstante, el conductor de ‘Préndete’ afirmó que Pamela Franco puede estar en el proyecto que a ella más le guste: “Cualquiera puede estar en un streaming si así se lo requieren. Eso no es problema, no me parece algo inaudito que esté en una preventa”.