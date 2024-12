Greis Keren formaliza denuncia contra Néstor Villanueva por violencia psicológica

Greis Keren ha decidido dar un paso decisivo al formalizar una denuncia contra Néstor Villanueva por violencia psicológica.

En declaraciones a los medios, la modelo relató cómo el cumbiambero se presentó en su hogar en la madrugada, generando un escándalo y poniendo en peligro su tranquilidad.

“Quiero que él se aleje totalmente. ¿Cómo puede estar con la conciencia tranquila si vas a molestar a las 12 de la madrugada a tu ex y a una señora que te trató como un hijo?”, expresó.

La denuncia de Greis Keren no es un caso aislado. Según su relato, ha sido víctima de varias agresiones por parte de Néstor Villanueva. “Son arrancones de collar, el dedo lo tengo con lesiones, me arrancó el celular y las llaves de la camioneta”, reveló.

Keren también aclaró que había intentado presentar una denuncia anteriormente, pero Villanueva le rogó que no lo hiciera. “He llegado a esta comisaría dos veces, y él mismo se ha arrodillado. Siempre he tenido pena, he callado varias veces”, añadió.

"CARA DE PALO"

Además de las agresiones físicas y psicológicas, Greis Keren desmintió a Néstor Villanueva en relación a un supuesto cumpleaños que le organizó. “Hay que ser bien cara de palo, nunca me organizó nada. Yo lo he apoyado en absolutamente todo, mi familia siempre lo ha apoyado”, afirmó.