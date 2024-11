Magaly Medina prepara segunda carta notarial contra Rodrigo González con nuevas pruebas

Magaly Medina ha confirmado que no dará marcha atrás en su disputa legal con Rodrigo González, más conocido como Peluchín. Durante su participación en el aniversario de Todo se Filtra, Medina reveló que está preparando una segunda carta notarial contra el conductor, en respuesta a comentarios que, según ella, afectan su dignidad profesional y la de su esposo.

Según la conductora de televisión, esta nueva carta notarial está en proceso de estructuración por parte de su equipo legal e incluirá videos y otros elementos probatorios. “Hay otra carta que llega, está en camino (...). La segunda carta no ha sido enviada, la están haciendo y tiene videos. Los abogados la están estructurando”, señaló la conductora, asegurando que irá "hasta el final".

Esta acción legal surge luego de que González insinuara, en su programa, que Medina podría estar relacionada con casos de corrupción vinculados a Andrés Hurtado. La primera carta notarial enviada por la conductora fue rechazada, algo que Medina describió con humor como un "ensayo" para lo que viene.

RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DE PELUCHÍN

Rodrigo González ha realizado varios comentarios críticos hacia Magaly Medina, algunos de los cuales incluyen insinuaciones sobre su vida personal y profesional. Ante la pregunta de si estas declaraciones la afectan emocionalmente, Medina fue enfática: “Eso no me duele, eso afecta mi dignidad como profesional. Dolor solo me causa si vienen críticas de alguien que yo quiera, valore o sea cercano”.