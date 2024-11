Bill Orosco revela que su primo Deyvis no invitó a su familia al cumpleaños de su hijo

Bill Orosco rompió el silencio en Todo se Filtra sobre la ausencia de miembros de la familia Orosco en el cumpleaños del hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, celebrado el 21 de noviembre. El cantante de cumbia, confirmó que ninguno de los Orosco recibió invitación para la celebración.

"Te mentiría si dijera que mi madre fue invitada, porque vive en Europa. Yo trabajo y no he recibido ninguna invitación", declaró.

También reflexionó sobre la dinámica familiar, afirmando que la familia Orosco siempre ha sido unida, celebrando juntos cumpleaños, fiestas, y festividades como Navidad y Año Nuevo. “Siempre hemos sido una familia unida”, señaló.

SOBRE CARTA NOTARIAL

Respecto a la carta notarial que Deyvis envió a Bill sobre el uso del apellido, este último se mostró sorprendido y expresó que no comprende las razones detrás de las acciones de su primo. "La palabra traición es fuerte. Me siento sorprendido, hasta el día de hoy me pregunto lo mismo, ¿por qué? No sé esa respuesta", confesó.

A pesar de las tensiones, Bill Orosco dejó claro que todavía siente cariño por Deyvis. "Siempre va a seguir siendo mi primo. Siempre va a tener el mismo respeto y cariño mío. No guardo rencor de nada", concluyó.