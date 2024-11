Magaly Medina envió carta notarial a Rodrigo González: ¿A qué se debe?

La periodista Magaly Medina ha enviado una carta notarial al conductor de televisión Rodrigo González, alegando difamación.

La misiva parece ser una reacción a los comentarios realizados por González, en los que insinuó una relación entre Medina y el controvertido presentador Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.

¿QUÉ DIJO 'PELUCHÍN' AL RESPECTO?

Durante la transmisión de su programa "Amor y Fuego", el abogado del conductor de televisión, Iván Paredes, recomendó a su cliente no responder, argumentando que la carta carece de bases sólidas y presenta errores formales.

"Esta carta no merece ser respondida porque no cumple los requisitos mínimos para hacerlo. Mi consejo es no responderla para que no pierdas tu tiempo", mencionó.

Además, González informó que la carta fue enviada por el equipo legal de Benji Espinoza, actual abogado de Medina y de la fiscal Elizabeth Peralta.