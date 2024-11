Martha Valcárcel apoya el deseo de maternidad de Milett Figueroa

Martha Valcárcel, madre de la modelo peruana Milett Figueroa, ha expresado su entusiasmo por la reciente decisión de su hija de querer tener un bebé con su pareja, el conductor argentino Marcelo Tinelli.

En una entrevista con Todo se filtra, doña Martha manifestó su apoyo incondicional y se mostró feliz ante la idea de convertirse en abuela.

En la misma conversación, también abordó las críticas que ha recibido Milett, especialmente de quienes la juzgan por su participación en un programa de canto.

La madre de la artista dejó claro que no se pronunciará ante los retractores de su hija, eligiendo en su lugar enfocarse en el bienestar familiar.

FUTURA MADRE

Milett, quien ha estado en una relación con Tinelli durante más de un año, confirmó su deseo de ser madre, afirmando: “Nunca me imaginé casada ni con hijos, pero verlo a él tan familiar y tan buen papá me inspira a querer tener hijos”.

También compartió sus sentimientos sobre su relación con Tinelli, destacando que, desde el primer momento en que lo conoció, él se mostró profundamente enamorado. “Él cuando me vio por primera vez se enamoró, dijo que fue a primera vista. Yo no le creía para nada, pensé que era un cuento más, pero me lo demostró con acciones”, comentó la modelo en el programa radial del periodista Marcelo Pollino.