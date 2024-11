Pamela Franco responde a especulaciones sobre embarazo: ¿Qué dijo?

Pamela Franco ha captado la atención de los medios luego de ser vista sosteniendo una ecografía, lo que generó rumores sobre un posible embarazo.

La imagen, difundida por el programa 'América hoy' donde conduce Janet Barboza, provocó una serie de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores comenzaron a cuestionar si la pareja estaba esperando un nuevo miembro en su familia.

EL DETRÁS DE LA FOTOGRAFÍA

No obstante, la realidad es muy distinta. En una conversación con Todo se Filtra, Franco decidió aclarar las especulaciones y revelar la historia detrás de la foto.

“Esa ecografía pertenece a mi Cata. Estuve ayer y alguien me la pidió para hacer un cuadro. No recordaba que se la había dejado y me la devolvió”, detalló.

Además, Franco expresó su intención de considerar acciones legales contra la conductora Janet Barboza, quien la acusó de ser "mentirosa serial". “Voy a revisar el video y, si lo considero necesario, tomaré las acciones correspondientes”, comentó la artista.