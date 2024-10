Christian Domínguez confiesa que habló con Pamela López: "Luego me arrepentí"

Christian Domínguez reveló en exclusiva para Todo se Filtra que tuvo una conversación con Pamela López, expareja de Christian Cueva, tras recibir un mensaje de ella en redes sociales.

Este diálogo se produce en el contexto de la infidelidad ocurrida en febrero con Mary Moncada. Días después, se reveló que Pamela Franco recibió dinero del popular 'Aladino', quien en ese momento estaba en una relación con López.

Domínguez admitió que, aunque inicialmente dudó en comunicarse con López, finalmente accedió a charlar con ella y contarle lo sucedido.

"Me contactó por redes, y aunque al principio no quería hablar, hubo un motivo que me llevó a hacerlo. Sin embargo, inmediatamente después me arrepentí", comentó el conductor de Préndete.

PREOCUPACIÓN POR CONVERSACIÓN

Además, expresó su preocupación sobre la posibilidad de que la conversación con Pamela López haya sido grabada.

"Nunca pensé que lo que hablamos fuera a ser grabado. Si no se ha hecho público, es porque una de las partes no ha dado su autorización. Compartí muchas cosas con ella, y aunque tenía razones para hablar, al final no me sentí cómodo y no hemos tenido más contacto desde entonces", añadió.