Karla Tarazona responde a Kurt Villavicencio por comentarios sobre su relación con Christian Domínguez

Karla Tarazona ha salido al paso de las recientes declaraciones de Kurt Villavicencio, quien puso en duda la veracidad de sus afirmaciones sobre su relación con Christian Domínguez.

El conductor de ‘Todo se filtra’ afirmó que ha habido varios intercambios de besos entre ellos, insinuando que su relación es más cercana de lo que ambos han admitido.

"Si va a negar, eso fue beso. Ellos ya han chapado para el cumpleaños de su hijo, hubo tres besos y Christian dijo que solo uno. Esta vez puedo asegurar que, aunque Karla y Christian lo nieguen, ellos se han besado; esos cuerpos se conocen. Más que chape, un pico porque han sido microsegundos", expresó Villavicencio.

RESPONDE A KURT

Ante estas afirmaciones, Karla Tarazona no tardó en manifestar su descontento. En declaraciones a Magaly Medina y en una entrevista con El Trome, la conductora pidió a Kurt que no confunda las fechas y aclare los temas.

"Estoy cansada del 'yo pienso, yo creo, me parece'. Si yo digo las cosas que pienso, imagínate. Pero no debería ser así; uno tiene que certificar cuando tiene algo concreto. No se puede hablar de lo que uno 'piensa' en programas", afirmó Tarazona.