Kurt Villavicencio recibe mensaje intimidante durante emisión de nota sobre Chibolín

Kurt Villavicencio, conductor del programa Todo se Filtra, recibió un mensaje intimidante mientras se emitía una nota sobre Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. El mensaje llegó el día de ayer a las 5 de la tarde a su cuenta oficial de Instagram, justo cuando se discutía el caso del popular personaje de la farándula.

El remitente, identificado con el usuario "Jeanpaultrejol1", realizó una fuerte amenaza en su mensaje, en el que reclamaba a Villavicencio por su cobertura sobre Hurtado.

"Seguro que te han dado carta libre para que hundas a Andrés Hurtado, ya llegará tu hora ca** de mier***", se leía en la intimidante comunicación.

¿QUÉ DIJO KURT?

Ante esta situación, Villavicencio decidió informar a la producción del programa, que de inmediato tomó cartas en el asunto y contactó a las autoridades correspondientes. Durante la emisión de hoy, el conductor hizo una declaración contundente al respecto, reafirmando su compromiso con la verdad y la libertad de expresión.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quién está detrás de este mensaje. Nosotros aquí en el programa hemos estado emitiendo algunas notas que el programa Panorama ha difundido, y no somos ajenos a lo que está sucediendo. Andrés es un personaje de la farándula y no nos van a callar. No porque me manden este tipo de mensaje", aseguró Villavicencio en vivo.