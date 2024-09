Paloma de la Guaracha es acusada de sabotear cumpleaños de Susy Díaz

Paloma de la Guaracha fue el centro de atención en Todo se filtra este miércoles, donde habló sobre la polémica fiesta de cumpleaños de Susy Díaz, que no pudo llevarse a cabo como se había planeado.

Durante su intervención, Paloma sorprendió a los espectadores con su notable cambio físico, luciendo más delgada y con el rostro afinado.

“Quiero agradecer a mi doctor, ya que me has visto un cambio total. Me hizo la cirugía de la nariz y al otro doctor que me hizo la cirugía de la banda gástrica”, comentó Paloma, revelando así las intervenciones estéticas que ha realizado.

Sin embargo, la controversia no se limitó a su apariencia. Seguidamente, se presentó un informe sobre la frustrada celebración organizada por la Negra Petróleo, donde se acusó a Paloma de intentar sabotear el evento.

Diana Canto, organizadora, explicó: “Llegaron tantos comentarios; había gente que Susy no quería que fuera, pero pusieron palabras en la boca de Susy que ella no estaba ni enterada. Querían meter gente infiltrada y decían que iba a haber hasta puñetazos”.

DECIDIÓ NO IR

Ante esta situación, Susy Díaz también fue consultada por el programa de Kurt Villavicencio. Ella aclaró que hubo problemas con varios artistas y decidió no asistir a su propia fiesta.

“Empezaron a pelear, a prohibir la entrada a algunos artistas... Paloma puso en mi boca cosas que yo no había dicho. Se peleó con una vedette y yo quería cumplir mis 61 años en paz”, comentó la excongresista, subrayando su deseo de evitar escándalos.