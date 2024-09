Christian Cueva reacciona a las fotos en lencería de Pamela Franco en instagram

Pamela Franco ha vuelto a sorprender a sus seguidores en Instagram al compartir una serie de imágenes en las que luce una sensual lencería negra.

Las fotografías, tomadas frente a una mampara de vidrio y combinadas con una camisa blanca abierta, han atraído la atención de sus fans y amistades, quienes no han escatimado en elogios hacia la ex pareja de Christian Domínguez.

Acompañando sus poses seductoras, Pamela escribió en la leyenda de su publicación: "Si hay paz en tu interior, no importa que haya tormenta afuera". Este mensaje ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes han inundado la sección de comentarios con mensajes de apoyo y admiración.

REACCIÓN DE ALADINO

Entre las múltiples reacciones, destacó el 'corazoncito' del futbolista Christian Cueva, conocido como ‘Aladino’, quien no dudó en expresar su aprobación. Este gesto no es aislado, ya que el delantero ha interactuado en otras ocasiones con las publicaciones de la cantante, dejando 'Me gusta' en sus videos de presentaciones.