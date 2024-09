Kurt Villavicencio se pronuncia tras la visita de Manolo Rojas a Andrés Hurtado: ¿Qué dijo?

Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', reapareció a través de sus redes sociales. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Hurtado compartió que su estado de salud mejoró significativamente, aunque todavía deberá guardar reposo en casa por al menos cuatro días.

El exconductor de televisión relató que fue internado el domingo a las 3 de la mañana y que la operación fue exitosa. "Hoy viernes 13 es un buen día para mí. La operación salió extraordinaria, perfecta, ya estoy recuperado", afirmó con optimismo. Para cuidar de su bienestar, Hurtado también se sometió a un tratamiento capilar, ya que su cabello se resintió debido a los antibióticos.

En un video posterior, Hurtado recibió la visita del cómico Manolo Rojas, quien le llevó un almuerzo especial, un chaufa, evitando cualquier alimento picante como recomendación médica. Durante la visita, Rojas le recordó que no podía reírse mucho para evitar complicaciones con sus puntos de sutura.

¿QUÉ DIJO KURT TRAS DICHA VISITA?

Kurt Villavicencio, conductor de Todo se Filtra, comentó sobre la situación, sugiriendo que Hurtado se encuentra en Lima, dado que su estilista y Rojas residen en la capital.

"A lo que yo pienso ya que no puedo asegurar nada, he visto a su estilista y a Manolo Rojas que viven aquí en Lima, me imagino que están acá, el no puede salir del país pero puede estar en alguna ciudad o alguna provincia, pero viéndolo que Manolo le halla llevado el chifita, yo pienso que esta en Lima, bueno la investigación no se ha abierto, o eso es la información que tenemos", comentó.

Además, Villlavicencio hizo hincapié en la importancia de la amistad en momentos difíciles, resaltando el apoyo incondicional de Rojas hacia Hurtado, a pesar de las adversidades que enfrenta.

"Lo que está demostrando Manolo, es que esta apoyando a su amigo de años en este momento difícil. Me imagino que seguirá recibiendo la visita de más amigos? O será que la gran parte de sus amigos no quieran mezclarse con Andrés Hurtado? Porque cuando pasa esos tipos de cosas, hay un montón de gente que se fuga", concluyó.