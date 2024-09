Andrés Hurtado reaparece en su redes sociales y denuncia complot en su contra

El presentador de televisión, Andrés Hurtado, reapareció este miércoles a través en sus redes sociales tras la orden del Poder Judicial que le impide salir del país por 15 días, en el contexto de una investigación por tráfico de influencias y sobornos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el popular "Chibolín" desmintió las especulaciones sobre un posible escape y acusó al periodista Beto Ortiz de estar detrás de un complot en su contra.

“Esto es un espectáculo mediático que busca desviar la atención hacia mí. No he elegido ningún canal, ni siquiera el mío, para hacer mis aclaraciones. No daré primicias ni alimentaré shows ajenos. Voy a explicar la situación desde aquí, desde mi país, como debe ser”, afirmó en el video grabado el domingo, poco después de anunciar su retiro de la pantalla.

Seguidamente, Hurtado compartió un audio que supuestamente pertenece al reportero Ismael Tasayco, quien fue despedido del programa "Beto a Saber".

En la grabación, menciona que Tasayco había descubierto un intento de Ortiz por retratarlo como el organizador de una fiesta para jueces y como un “operador político”. “Él quería que me incriminaran por un asunto personal. Le aclaré que no hubo excesos, solo vino en la mesa”, se escucha en el clip.

¿QUÉ DIJO KURT VILLAVICENCIO?

Ante ello, Kurt Villavicencio, conductor de Todo se Filtra, opinó sobre dicho video y mencionó que sería interesante saber en donde se ubica. "Nos gustaría saber donde está, que lugar es éste, dónde está Andrés Hurtado, eso nos interesa", comentó.

Además, cuestionó la postura de Hurtado quien había indicado que no quería hacer "show a su canal", a lo que Villavicencio indicó: "Nosotros trabajamos, yo soy un trabajador de Panamericana Televisión, pero no es mi canal (...), uno dice si es mi canal, es mi chamba, pero acá todos somos trabajadores, el señor Andrés Hurtado alquilaba un espacio aquí que se transmitía los días sábados y el cual fue suspendido por el propio canal", precisó.