Greissy Ortega denuncia a su ex Ítalo Villaseca por acoso: "Me tengo que defender"

Greyssi Ortega se presentó en la comisaría de Lince para denunciar a su expareja, Ítalo Villaseca, por acoso.

El influencer habría estado enviando mensajes hostigantes a la hermana menor de Milena Zárate desde que ella decidió rehacer su vida.

"No estoy dispuesta a quedarme callada. Si no voy a dejar a mi pareja, él me dice que busque un arquitecto, como si quisiera que me pusiera un novio", expresó Ortega, visiblemente indignada.

PIDIÓ PERDÓN

Además, la denunciante relató que Villaseca le envió mensajes pidiéndole perdón y elogiando su papel como madre.

"Él me pidió perdón hace tres días, lloró y me dijo que soy la mejor mamá del mundo. Parece que se le olvidó todo eso; no puedes humillar a alguien y luego pedir perdón", agregó Ortega.