Kurt Villavicencio desmiente rumores de amistad entre Gerald Oropeza y reportera de Todo se Filtra

En un reciente reportaje emitido por Panorama el 1 de septiembre, se exploró la nueva faceta de Gerald Oropeza, conocido como el "Tony Montana peruano".

A raíz de esta cobertura, la reportera Silvana Cortez de Todo se Filtra realizó una entrevista exclusiva con Oropeza durante una fiesta que él organizó hace meses.

Sin embargo, esta interacción ha desatado especulaciones sobre una posible amistad o romance entre la reportera y el exconvicto. Kurt Villavicencio, conductor del programa, se pronunció y desmentió tales rumores, aclarando que no existe ningún vínculo entre Oropeza y Cortez.

“Yo quería aclarar algo, se ha dicho que nuestra reportera es amiga de Gerald Oropeza o tendría un romance con él, pero esto no es cierto. Cuando he ido a cubrir eventos, me he tenido que acercar a los entrevistados por el ruido”, explicó Villavicencio.

SU NUEVA FACETA

Gerald Oropeza, que pasó siete años en prisión, ahora disfruta de su libertad organizando fiestas privadas con agrupaciones musicales. En su nueva vida, ha encontrado en las redes sociales una plataforma para reinventarse y alejarse de su pasado.

“Aquí tranquilo, dándole duro a las redes, ya que es una oportunidad de trabajo para yo mantenerme y estar bien. Es bueno que te pasen cosas malas para que aprendas sobre la amistad, la lealtad, quienes te dan la espalda, quienes te niegan y quienes no”, afirmó Oropeza.