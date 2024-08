Karla Tarazona explota y encara a Kurt Villavicencio: "Sentí que me lastimaste"

Durante la emisión del programa Todo se Filtra, Kurt Villavicencio cuestionó a Karla Tarazona sobre cuál era el motivo del cual evitaba las cámaras de Todo se Filtra para aclarar sobre los "chapes" que ocurrieron durante el cumpleaños de Christian Domínguez, su expareja y padre de su hijo.

La conductora de Préndete explicó que, aunque declaró a otros medios de espectáculos (en ese entonces), esto se debe a que esos periodistas no son amigos cercanos como Villavicencio. Según Tarazona, las especulaciones de Kurt le han causado daño en su situación actual.

"Te voy a decir algo: la diferencia entre tú y los demás es que ellos no fueron mis amigos como tú. Tus expresiones duelen más que lo que pueden decir otras personas. A mí no me interesa lo que diga Magaly o Rodrigo, pero al considerarte mi amigo y abrirte la puerta de mi casa, sentí que lo que hiciste fue lastimarme", confesó.

SOBRE EL BESO

Como se recuerda, en el programa ‘Magaly TV La Firme’ este 30 de julio, donde se compartió un video que muestra a Christian Domínguez dando un tierno beso en la boca a Karla Tarazona, la madre de su hijo, durante su fiesta de cumpleaños.

El evento tuvo lugar el pasado 24 de julio y contó con la presencia de sus hijos, padres, amigos cercanos, miembros de su grupo, y su mejor amigo ‘La Máquina’.