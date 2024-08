¿Indirecta a Pamela Franco? Karla Tarazona: "Vergüenza me daría quitarle el marido a alguien"

Después de varios meses de tensiones, Karla Tarazona, conductora del programa Préndete, se presentó en el set de Todo se Filtra para dialogar con Kurt Villavicencio sobre su situación con Christian Domínguez, padre de su hijo y compañero de trabajo.

Durante la conversación, Villavicencio preguntó a Tarazona si le daría vergüenza oficializar una posible reconciliación con Domínguez.

La respuesta de la conductora sorprendió a los presentes: "¿Me daría vergüenza? Vergüenza me daría quitarle el marido a alguien (...) vergüenza me daría si robo, si hago cosas malas para dañar a la gente. Yo no hago eso".

¿INDIRECTA A PAMELA FRANCO?

Aunque Tarazona afirmó no sentir vergüenza por una posible reconciliación, su comentario podría interpretarse como una indirecta hacia Pamela Franco, expareja de Domínguez, quien actualmente estaría involucrada en un romance con el futbolista Christian Cueva.

Cabe recordar que el presunto vínculo entre Cueva y Franco se desarrolló mientras el futbolista mantenía una relación con Pamela López. Recientemente, López denunció a Cueva por agresión física y psicológica, presentando como evidencia grabaciones de cámaras de seguridad que captaron los incidentes.