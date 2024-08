Vanessa López aclara sobre la noche en la discoteca: "La vi mal y la invité a mi box"

Tras las revelaciones de Pamela López sobre las agresiones que habría sufrido por parte de su esposo, Christian Cueva, ha surgido la versión de Vanessa López, la ex pareja de Tomate Barraza, quien fue señalada como testigo del incidente ocurrido en una discoteca en Lima.

Sin embargo, Vanessa López aclaró que, si bien es cierto que auxilió a Pamela López en ese momento, no presenció ninguna agresión por parte de Cueva.

"Yo la verdad te soy sincera, no sé por qué me mencionaron a mí. Yo sí metí a Pamela a mi box porque la vi mal, estaba como nerviosa, alterada, estaba llorando", comentó a Todo se Filtra.

LA AYUDÓ, PERO NO LA CONOCE

La ex de Tomate Barraza explicó que su única acción fue brindarle apoyo a Pamela López cuando la vio en un estado emocional alterado, ofreciéndole un vaso de agua hasta que llegaran sus amigas.

Finalmente, Vanessa López también aclaró que no mantiene una amistad con Pamela López. "No es mi amiga, es más, yo ni la conozco. Obviamente sí sabía quién era, después de eso nunca me la presentaron", señaló.