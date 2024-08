Yolanda Medina niega que haya mandado indirectas a Pamela López: "No jod** pues"

La conocida cantante Yolanda Medina ha decidido mantenerse al margen de la complicada situación entre su amiga Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva.

Tras lanzar un mensaje cargado de críticas en sus redes sociales, Medina utilizó sus historias de Instagram para aclarar que sus declaraciones no iban dirigidas a Pamela López, la actual esposa de Cueva.

Con un tono molesto, Medina dejó en claro que su vida personal no está supeditada a los asuntos de sus amistades. "Mi vida no gira en torno a ninguna persona, ni a mi amiga Pamela ni a nadie más", comentó la artista a Todo se Filtra.

NO OPINARÁ MÁS

Asimismo, Medina se comprometió a no volver a opinar sobre este tipo de situaciones en el futuro. "En esa novela yo no quiero entrar. Ya entré alguna vez en mi vida y yo ya dije, no pienso opinar, no me importa la vida de ellos", expresó, dejando en claro que prefiere enfocarse en su propia vida.

La cantante fue enfática al señalar que no pretende dar consejos ni meterse en los asuntos personales de sus conocidos. "Me interesa un rábano la vida de todos ellos. Yo a nadie voy a aconsejar, psiquiatra no soy de nadie", sentenció Medina.