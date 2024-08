Greissy Ortega y Randol Pastor confirman romance: "Estamos en proceso y pasándola bonito"

La hermana de Milena Zárate, Greissy Ortega y el empresario Randol Pastor, cuñado del actor Erick Elera, confirmaron su relación sentimental tras ser captados por las cámaras de "Todo se Filtra" besándose apasionadamente en un club nocturno.

Al día siguiente, la pareja fue vista paseando por el Parque de las Leyendas junto a los pequeños hijos de Ortega, lo que generó aún más especulaciones sobre su romance. Un equipo periodístico logró entrevistar a ambos personajes, quienes finalmente confirmaron la noticia.

CONFIRMARON RELACIÓN

"Todo bien por ahora, estamos en proceso y pasándola bonito acompañado de mis hijos", comentó Ortega, quien además mencionó que se encuentra en una etapa de "proceso" con Pastor.

Por su parte, Pastor confirmó la relación y expresó su cariño por los hijos de Ortega: "Si, ya estamos en relación y claro, me encantan los niños y aparte son sus hijos, como no amarlos no?", precisó.