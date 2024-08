Pamela Franco se pronunciaría sobre especulaciones la próxima semana, asegura Kurt Villavicencio

El misterio en torno a la supuesta relación entre Pamela Franco y Christian Cueva podría llegar a su fin la próxima semana.

Según el conductor de "Todo se Filtra", Kurt Villavicencio, la cantante se pronunciaría sobre las especulaciones que la rodean, incluyendo el incidente ocurrido en Huamachuco y Trujillo donde se le vio con el futbolista.

"Yo no sé qué va a pasar la próxima semana, me he enterado de algo que no puedo decir pero la otra semana habrá sorpresas, Pamela Franco al parecer va a decir algo que será una bomba y nos va a dejar sorprendidos. Algo se viene la próxima semana y terminaría con estas especulaciones y enrredos", mencionó Kurt.

NO REVELÓ DETALLES

Si bien Villavicencio no reveló detalles sobre el contenido de la supuesta declaración de Franco, sus palabras han generado gran expectación en el público. La cantante ha mantenido silencio sobre los rumores que la vinculan con Cueva, quien también ha evitado referirse al tema.