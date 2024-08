Milena Zárate califica de "ociosa" a Greissy Ortega y ella responde: "Para mí, ella no existe"

El regreso de Greissy Ortega al Perú ha reavivado la polémica entre ella y su hermana Milena Zárate. En una entrevista para Todo se Filtra, Kurt Villavicencio reveló una llamada en la que Milena la criticaba duramente por su rol de madre.

Milena, sin tapujos, acusó a su hermana de ser una mala madre, asegurando que no se dedicó a trabajar durante su estancia en Estados Unidos para mejorar la situación de sus hijos. "Con mis sobrinos, todo, porque ellos son mi familia, son niños que no tienen voz ni pueden decidir", expresó Zárate con firmeza.

"Ella tenía desayuno, almuerzo y comida, porque tenía un techo, colegio. Esta mujer tenía todo allá y no ponerse a trabajar para sacar adelante a esas criaturas, prefiere venirse para acá a seguir teniendo a esos niños en estado crítico", agregó Milena.

RESPONDE A SU HERMANA

Greissy, por su parte, desmintió las declaraciones de su hermana, asegurando que lleva dos años sola en Estados Unidos y que se dedicó a trabajar y a estudiar. "Pobrecita, me da risa lo que está diciendo ella porque también acabé mis estudios y tengo mis razones por el cual salí de trabajar en su spa, en la cual no me alcanzaba el pago", señaló Greissy.

"A mi me da risa ella, dice esos "niños" pero son mis hijos, y toda la prensa que fue ayer vieron a mis hijos bien impecables. Ella ve a otros niños sin ver a los suyos, a ella no le pido nada ni siquiera los pasajes, porque yo me los compré con mi esfuerzo", recalcó.