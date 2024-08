Kurt Villavicencio cuestiona a Karla Tarazona por no responder sobre su beso con Christian Domínguez

Luego de que Karla Tarazona y Christian Domínguez fueran captados dándose un beso, Kurt Villavicencio no dudó ni un segundo y opinó sobre la situación, luego de que su exmejor amiga no quisiera responder ante las dudas de uno de los reporteros de Todo se Filtra.

"¿Qué pensó Karla Tarazona? Claro que hemos sido amigos de muchos años, que porque ella era mi amiga, ¿yo no iba a comentar la primera foto que apareció con Christian? ¿Ella pensó que me iba a quedar callado? No, Karla", mencionó Villavicencio.

FIEL A SU IDEA

Además, Kurt mantuvo su postura y expresó su impresión de que Karla y Christian hayan retomado su relación. Prefirió no quedarse callado y opinar, ya que todos se podrían ir en su contra criticando el porqué no opinó sobre dicho caso.

Por otro lado, Villavicencio recordó la vez en la que Tarazona prometió ir al set de Todo se Filtra para comentar sobre su caso con Domínguez, cosa que nunca sucedió.