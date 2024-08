Christian Domínguez confiesa que se dio tres besos con Karla Tarazona: "Me emocioné"

Christian Domínguez y Karla Tarazona fueron captados por las cámaras de Magaly TV el último jueves dándose un beso en la fiesta de cumpleaños del conductor de Préndete organizado por sus hijos.

Al día siguiente, en una radio local, Tarazona mencionó que el beso fue solo un "pico" y que fue parte de la emoción.

"Se dio y es parte de la emoción, pero no se tiene que oficializar algo, nadie sabe lo que va a pasar mañana", comentó.

NO FUE UNO, NI DOS

Sin embargo, al ser consultado, Domínguez confesó que no fue solo un beso, sino tres en total durante la celebración.

"No fue uno, fueron tres en el transcurso de la noche. Uno fue cuando me dijeron 'sorpresa' y yo me emocioné. El segundo fue cuando estábamos bailando, y el tercero fue el que vieron todos", precisó.

Pese a ello, Domínguez aclaró que no hubo una reconciliación entre ellos. "No hemos hablado de eso, creemos que lo que han visto es lo que hay", señaló.