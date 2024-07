Pamela López hizo denuncia por acoso y extorsión en el 2022 en Trujillo

Pamela López denunció a Jesús Zúñiga por acoso y extorsión en la ciudad de Trujillo durante el año 2022. Según el acta policial, la víctima venía siendo objeto de este delito a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto.

En los mensajes, Zúñiga habría advertido a Pamela que la tenía "vigilada" y que "no sería de nadie más si no accede a estar con él", amenazándola incluso con acabar con su vida si no cedía a sus exigencias.

Al parecer, este sujeto habría aprovechado una ocasión en la que acompañó a su padre a realizar un mantenimiento en la vivienda de la ex esposa de Christian Cueva, para obtener información y luego utilizar esos datos para acosar a Pamela López.

CUENTA CON ANTECEDENTES

Lo más alarmante de este caso es que el denunciado ya cuenta con 12 denuncias por el mismo delito, y a pesar de haber sido intervenido en dos oportunidades, fue liberado a los pocos días.