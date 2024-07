Captan a Samantha Batallanos junto a Jonathan Maicelo en San Isidro

Nuevamente, Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo han sido vistos juntos en el distrito de San Isidro, según las imágenes proporcionadas por el portal de espectáculos Instarandula.

Ante esta situación, Todo se Filtra se comunicó con la modelo para consultarle si habrían retomado su relación; sin embargo, Batallanos evitó responder, alegando que tiene un contrato de exclusividad con otra empresa televisiva.

Por su parte, al ser contactado, el boxeador Jonathan Maicelo negó ser el de los videos junto a su expareja. "No era yo, estaba entrenando. Y tampoco no es el único polo que yo tengo, cuantos lo pueden tener también", comentó.

TERAPIAS

Cabe resaltar que, meses atrás, Samantha Batallanos reveló a Todo se Filtra que está yendo a terapia psicológica para superar el "apego emocional" que sentía por Maicelo.

"No volvería con él, ya no siento lo que sentía por él antes, es más, estoy yendo a terapia para sanarme del apego emocional que tengo, el amor no hiere, no lastima, soy muy fácil de perdonar pero ya estoy en recuperación", aseguró en aquel momento.