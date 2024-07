Giovanna Valcárcel responde a 'ninguneo' de Magaly Medina: "No te enojes"

Giovanna Valcárcel, respondió las críticas de Magaly Medina luego de que la conductora de Todo se Filtra (en reemplazo de Kurt Villavicencio) difundiera las declaraciones en exclusiva de Pamela Franco sobre el incidente de su fiesta de cumpleaños.

Valcárcel, fiel a su estilo, indicó que no tendría problema alguno que otros medios compartan la declaración y pidió a la 'urraca' que no se enoje.

"Si a mi me preguntan si estoy molesta con Magaly, yo digo que nunca me molestaría con ella, ni con mis ex's me enojo, al contrario, le tengo mucho respeto", comentó.

CUESTIÓN DE SUERTE

Asimismo, aclaró que no es periodista y que no intenta serlo, solo que fue un hecho de suerte que la bailarina y expareja de Christian Domínguez le haya respondido el mensaje durante la emisión en vivo.

'"Soy una mujer de suerte porque Pamela me respondió, no es mi íntima amiga, así que no se molesten nadie porque yo no trato de meterme en el mundo de la farándula, yo solo estoy reemplazando a mi querido Kurt quien se encuentra de viaje", afirmó.