Pamela Franco no se hace responsable por los actos de otras personas: "me mantendré al margen"

Pamela Franco se pronunció sobre el escándalo que se desarrolló en su cumpleaños el pasado fin de semana. La bailarina afirmó que nunca pensó que la celebración terminaría en pelea y que no tiene nada que ver con ella.

"No se muy bien que paso, pero yo prefiero mantenerme al margen y lo único que me preocupa es que no vaya a mayores porque obviamente es mi cumpleaños, pero de ahí no tiene nada que ver conmigo", precisó.

LA PASÓ BIEN

Cabe recordar que, ayer se emitió un fragmento del audio en el que Franco opinó sobre las criticas de su fiesta a lo que manifestó haberla pasado bien.

"Yo me hice mi cumpleaños porque puedo, porque gracias a Dios me saco la mier** trabajando, tengo trabajo, y dije después de tanta mier** que todo el Perú lo sabe, put* me lo merezco, la quise pasar bien, y la pasé más que bien", reveló.