¡Exclusivo! Pamela Franco sobre su fiesta de cumpleaños: "después de tanta mier** que pasé, me lo merecía"

!Se fue con todo! Pamela Franco se pronunció en Todo se Filtra ante las críticas de su fiesta de cumpleaños y la presunta aparición del futbolista Christian Cueva.

En una conversación vía telefónica con Giovanna Valcárcel, la cumbiambera se sinceró y mencionó que no va ha declarar en ningún medio de comunicación; sin embargo, al tener una amistad con la locutora de radio, mencionó que puede hacer una excepción.

"Mira, por ser mi amiga y aparte que nos conocemos un 'huevo' te voy a decir esto, te juro que me río, yo no voy a decir nada o sentarme con un micro y decir esto o aquello porque no tiene caso, tu sabes como es esto, si yo digo la verdad no van a creer", precisó.

MUJER TRABAJADORA

Seguidamente, confesó haber pasado su fiesta de la mejor manera. "Yo me hice mi cumpleaños porque puedo, porque gracias a Dios me saco la mier** trabajando, tengo trabajo, y dije después de tanta mier** que todo el Perú lo sabe, put* me lo merezco, la quise pasar bien, y la pasé más que bien", reveló.

Ante ello, Valcárcel agradeció la declaración de su amiga en el programa. "Ella esta diciendo algo que es real, es su verdad, así ella ha dicho que se saca el ancho trabajando, que se ha divertido, que ha gastado y pues está bien", comentó.