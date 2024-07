Yolanda Medina asegura no haber visto a Christian Cueva en la fiesta de Pamela Franco

Yolanda Medina, dueña de 'Alma Bella', fue entrevistara en Todo se Filtra sobre la aparición del auto de Christian Cueva en la fiesta de Pamela Franco, ex pareja del conductor de Préndete, Christian Domínguez.

"No, yo no he visto nada. Yo no he sido wachimán o guardián para ver que carro entra. Yo no he ido a sapear. Mi chamba es divertirme, a vivir la vida", respondió.

Incluso, la empresaria terminó ninguneando al seleccionado nacional. "Yo no la conozco, nunca lo he conocido y no me interesa conocerlo", añadió.

RESPALDA A SU AMIGA

Por otro lado, al referirse a Pamela Franco, Medina la respaldó: "Ella es una persona hecha y derecha, eso quiero que entiendas. Mis amigas tienen sus vidas, cada uno hace sus cosas".