Vanessa Pumarica sobre ritual de amor entre Christian Domínguez y Karla Tarazona: "Me dio náuseas"

La polémica en torno al ritual de amor que protagonizaron Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue generando reacciones. En esta ocasión, Vanessa Pumarica, la mejor amiga de Pamela Franco, no dudó en manifestar su profundo desagrado ante lo ocurrido.

En una entrevista exclusiva para "Todo se Filtra", Pumarica calificó la ceremonia de "asquerosa" y cuestionó duramente la actitud de la expareja de Franco.

"La verdad que me da asco, ¿cómo puede haber gente que se humille tanto? Realmente no entiendo cómo hay gente que no tiene dignidad, y como mujer me siento indignada", expresó.

LE CAUSÓ NÁUSEAS

Además, señaló que le causó "náuseas" y "gracia" ver dicho ritual en el programa "Préndete". "Me dio náuseas, ¡qué horror! Bueno, así es pues...", declaró.

Por otro lado, Pumarica también aprovechó para criticar a Christian Domínguez, a quien calificó como una persona que "no madura" y que "se cree un chibolo" a pesar de tener alrededor de 40 años. "Aún no entiendo cómo puede seguir haciendo el ridículo", precisó.