Monserrat responde a las hijas de Melcochita tras ser tildada de 'mantenida': Primero soy madre que mujer

A pocos días de que se celebre el cumpleaños de la hija menor de Melcochita y Monserrat Seminario, esta última se pronunció ante las acusaciones de "mantenida" por parte de las hijas mayores del cómico.

En una entrevista a Todo se Filtra, Monserrat Seminario expresó que ha querido trabajar, pero que ha sido el mismo Melcochita quien no lo ha permitido. Además, señaló que su prioridad es ser madre y cuidar de su esposo y de las hijas.

"Yo he querido trabajar, pero él (Melcochita) no quiere, y me pueden decir todo lo que quieran, pero soy yo quien cuida al esposo y a las hijas, primero soy madre que mujer", sentenció Seminario.

JALÓN DE OREJAS

Por otro lado, la pareja del cómico mencionó que llamó la atención a su esposo por hablar sobre sus herencias en los medios de comunicación. Sin embargo, aclaró que, si en algún momento Melcochita fallece, ella y sus hijas desaparecerán.

"El día que Pablo se vaya, yo desaparezco con mis hijas, y no me van a ver", precisó Monserrat Seminario, dejando en claro que su plan es alejarse de los reflectores y de cualquier polémica en torno a la herencia del humorista.