Gabriela Serpa no descarta darle una oportunidad a Alfredo Benavides si toma la iniciativa

Gabriela Serpa dejó boquiabiertos a los visitantes de una discoteca en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde la modelo participó en un espectacular show de pasarela en traje de baño.

Un equipo del programa "Todo se Filtra" llegó al establecimiento para entrevistar a Serpa y consultarle si estaría dispuesta a darle una oportunidad al comediante Alfredo Benavides.

Ante esta pregunta, la modelo no cerró las puertas a una posible relación. "Yo no lo rechacé a Alfredito, se hizo el loco y nunca me formalizó ni nunca me dijo nada, así que seguí mi vida no voy a estar esperando toda la vida", precisó Serpa.

Sin embargo, la exparticipante de "Esto es Guerra" sí dejó abierta la posibilidad de darle una oportunidad a Benavides, siempre y cuando él tome la iniciativa. "Si se hubiera decidido, sí, pero que le cueste", manifestó.