Laura Spoya aclara que no es el "serrucho" de Yahaira Plasencia tras asumir la conducción de 'Al Sexto Día'"

Después de cuatro meses al frente de 'Al Sexto Día', Yahaira Plasencia se despidió del programa este fin de semana. La artista, conocida por su carrera musical, reveló que su paso por la conducción televisiva estaba planeado desde el inicio como algo temporal, pues solo había firmado un contrato por la temporada de verano.

"Yo cuando firmé el contrato, yo sabía que esto tenía un término, lo sabía porque bueno, yo soy cantante, pero a mí me encanta hacer nuevas cosas, tener nuevos retos. Me considero una mujer que puede hacer muchas cosas, no solo cantar y bailar, voy a sacar mi marca de ropa, estoy con mi podcast. (...) Me voy a Miami a seguir con mi carrera", explicó Plasencia.

Antes de dar paso a su reemplazante, Laura Spoya, Plasencia dejó en claro que no se siente lista para presentarla: "Hoy develaremos a la person a que les va a acompañar sábado a sábado, yo la sigo y sé que se van a divertir mucho. ¿Están listos en casa? La verdad, yo no, pero aquí se la vamos a mostrar, quién es".

MOMENTO INCÓMODO

Al salir al set, Laura Spoya rápidamente aclaró: "No soy tu serrucho ah", en un intento por disminuir la tensión. Yahaira respondió con un "No, no, para nada", demostrando que no hay problemas entre ellas.

Pese a su incomodidad, Yahaira Plasencia aprovechó su último programa para tener un emotivo mensaje de despedida hacia el equipo detrás de cámaras, agradeciendo por el tiempo que la recibieron en el canal y por el trabajo realizado durante su paso por la conducción.