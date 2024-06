Robert Muñoz y Andrea Fonseca celebraron su unión matrimonial en una emotiva ceremonia

El reconocido cantante Robert Muñoz, líder de la agrupación "Clavito y su Chela", se casó con Andrea Fonseca, ex Miss Perú USA 2023, en una emotiva ceremonia religiosa realizada en la capilla del Casino de la Policía en La Molina.

Durante el intercambio de votos, la novia expresó su compromiso eterno con Muñoz, resaltando que él es un hombre que la respeta, cuida y es un excelente padre para sus hijas. Por su parte, el intérprete manifestó emocionado que había encontrado a su pareja ideal.

Tras el enlace matrimonial, la pareja recibió el tradicional cruce de espadas por parte de los oficiales de la Policía Nacional, en reconocimiento a la trayectoria de Muñoz en dicha institución.

ELEGANTES

El primer baile de los recién casados se llevó a cabo al ritmo del clásico "Danubio azul", seguido de una coreografía especial con la canción de Lady Gaga "Always Remember Us This Way".

La recepción se caracterizó por una elegante decoración con flores y menaje fino, creando un ambiente acogedor para los invitados. La torta y el catering, que incluyeron una variedad de bocaditos dulces y salados, deleitaron a los presentes.