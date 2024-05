Christian Domínguez responde críticas de integrante de Hermanos Yaipén: " Él es una persona indeseable”

Después de que integrantes de los Hermanos Yaipén concedieran una entrevista a un canal digital en la que dejaran entrever que Christian Domínguez, exintegrante de la orquesta, no canta bien, el conductor de 'Préndete' salió al frente para aclarar lo dicho por sus excompañeros.

En declaraciones para 'Todo se filtra', Domínguez señaló que desea encontrarse algún día con José Carlos Orejuela para aclarar las cosas, luego de que Orejuela asegurara que el popular 'Wachimán' no interpretaba bien las canciones de los Hermanos Yaipén.

“Algún día hablaré con él. Él es una persona indeseable. Tengo la certeza de que ese día llegará. Solo quiero hablar con él”, advirtió el integrante de la Gran Orquesta Internacional.

RESPUESTA A JAVIER YAIPÉN

Respecto a Javier Yaipén, quien en la entrevista digital mencionó que después de los éxitos que tuvo con los Hermanos Yaipén no se le conoce otro éxito alguno a Domínguez, el conductor de 'Préndete' señaló que Javier está manipulado y que la situación es completamente distinta cuando lo ve en persona.

“Está manipulado, porque cada vez que me ve es otra persona, me abraza, me besa, y si por él fuera, nunca me habría ido de la orquesta. Me ha dado la autorización para cantar las canciones cuantas veces quiera porque me ha dicho que soy el autor”, recalcó.