Christian Domínguez tilda de mentirosos a los 'urracos' de Magaly: "No se han quedado esperando"

Luego de que Magaly Medina revelara imágenes donde se ve a Christian Domínguez ingresando a la casa de Karla Tarazona durante la tarde y haber salido al siguiente día, el cantante salió al frente para negar tajantemente dicha información.

"No he quedado, por eso me causa gracia, es mentira que ellos (los urracos) se hayan quedado", declaró Domínguez en exclusiva para el programa "Todo se Filtra". Asimismo, aseguró que no tendría problema en quedarse a dormir en las casas de sus hijos.

Sin embargo, al ser consultado sobre una posible reconciliación con Karla Tarazona, el artista la descartó por completo. Por su parte, la conductora de "Préndete" prefirió no brindar detalles sobre el supuesto encuentro nocturno.

AMPAY CHRISTIAN

Las imágenes difundidas por Magaly Medina muestran a Domínguez ingresando a la vivienda de su expareja alrededor de las 5 de la tarde.

Según el reportaje, los reporteros habrían permanecido en los alrededores de la casa de Tarazona para hacer seguimiento a la situación.