Kurt Villavicencio revela que Christian Domínguez miraba "las cuatro letras" de su excompañera Leslie Castillo

La aparición de Karla Tarazona en el set de "Préndete" con su deslumbrante look dorado no pasó desapercibida para su compañero de conducción, Christian Domínguez, quien no pudo ocultar su reacción al ver a la presentadora.

Ante esta situación, Kurt Villavicencio, conductor de "Todo se Filtra", no dudó en intervenir y hacer una revelación del pasado sobre Domínguez.

"Christian, tú a todas las mujeres le paras mirando, ya te olvidas cuando trabajábamos con Leslie Castillo en 'Hola a Todos' en ATV, y cuando entraba al camerino, lo primero que mirabas eran las 'cuatro letras' para no ser vulgar", confesó Villavicencio.

Además, agregó: "Te haces el que no la mirabas cuando nuestro reportero no se atrevía en tocar la pierna de Karla que por su puesto, ahora dicen que Domínguez la está entrenando, así que Karla, nadie te cree lo que dices" .

SERÁ LA "BRUJA" DEL CUENTO

Finalmente, tildó de 'mañoso' a Domínguez y aseguró que con gusto será la bruja del cuento pero que dice la verdad. "Tremendo mañoso el Christian Domínguez, dejenme decirlo. Y prefiero ser el malvado, el villano y gastar toda mi saliva porque pronto, todo el Perú me va a dar la razón, eso nomás digo".