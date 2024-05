Alfredo Benavides anuncia que demandará a Rodrigo González: "Me han difamado"

Alfredo Benavides, el reconocido comediante, ha dado a conocer que se encuentra preparando una demanda por difamación en contra de Willax TV y su conductor Rodrigo González.

"Yo no doy un paso si no tengo la seguridad de lo que estoy hablando y legalmente, tanto el canal como Rodrigo me han calumniado, me han difamado agravadamente. No voy a hablar de la supuesta cofradías porque es otro más de sus inventos", declaró el hermano del también comediante Jorge Benavides.

Benavides recalcó que cuenta con todos los elementos necesarios para proceder con su denuncia contra el presentador de Amor y Fuego. "Todo lo que tenga que ver con el señor es totalmente por la vía legal", agregó.

¿A QUÉ SE DEBE?

Esta acción legal se produce después de que en febrero pasado Rodrigo González arremetiera contra Alfredo Benavides, luego de que se revelaran unos audios que supuestamente comprobarían que el comediante y Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides, serían testaferros del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. González incluso llegó a comparar a Alfredo Benavides con Andrés Hurtado, el popular "Chibolín", afirmando que siempre estaría involucrado en temas turbios.