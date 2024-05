Kurt Villavicencio estalla contra Karla Tarazona por incumplir con entrevista: "me sorprende su actitud"

Ante la inasistencia de Karla Tarazona al programa "Todo se Filtra", Kurt Villavicencio mostró su descontento por la ausencia de la popular presentadora en la entrevista pactada.

"Karla, a mí me sorprende porque eres una mujer de palabra. Puedo entender que fuiste con tus hijos al chifa, etc., pero hoy martes, ¿por qué no estás acá? Ahora dices que esta semana no vendrás. Me sorprende porque ella es una mujer de palabra, me sorprende su actitud", expresó Villavicencio.

No obstante, explotó al referirse a la expareja de Tarazona, Christian Domínguez, quien fue visto junto a ella, a pesar de que Tarazona había afirmado que no estaría con él bajo ningún motivo.

"Sé más sincero, no metas a tu hija en esto. Yo sé que para ti soy un ser infeliz y crees que necesito terapias psicológicas. Me apena mucho que tu hija hable así. Lamentablemente, trabajas en televisión y eres una persona mediática, tu hija ha crecido viéndote en TV. Si no quieres que hablen de ti, en tus próximas relaciones trata de ser fiel", comentó indignado el conductor de "Todo se Filtra".

NIEGA HABER INSULTADO A VILLAVICENCIO

Como se recuerda, Domínguez mencionó en una entrevista que fue su hija quien calificó a Villavicencio como un "tal por cual" después de ver constantemente opiniones del conductor sobre el cantante.

"Yo repetí lo que dijo mi hija. Mi hija estaba molesta, indignada, me decía '¿hasta cuándo va a hablar ese?', y yo tuve que tener paciencia para que se tranquilice", indicó Domínguez.