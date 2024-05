Karla Tarazona encara EN VIVO a Kurt Villavicencio: "Estoy cansada de que te hagas la víctima"

Las cámaras de "Todo se filtra" fueron testigos de una acalorada discusión entre Karla Tarazona y el presentador Kurt Villavicencio.

Todo se desencadenó cuando el conductor de televisión recibió una inesperada llamada en vivo de su ex mejor amiga y conductora de Préndete, quien la encaró por supuestamente haber retomado su relación con Christian Domínguez, padre de su hijo menor.

"Tú has vuelto con él", cuestionó Kurt a Karla, quien negó rotundamente estas afirmaciones. "Tú estás asegurando cosas que no sabes porque tú no eres mi colchón y no vives conmigo", respondió indignada.

Sin embargo, insistió en que Karla se le ve "más lozana" y "con brillo", e incluso insinuó que su intimidad con Christian Domínguez había sido restablecida. "Tú no puedes mentir al Perú, tú sí has vuelto con Christian", sentenció.

¡VISITARÁ TODO SE FILTRA!

Ante esto, Karla Tarazona advirtió a su ex mejor amigo que tendrá que probar sus acusaciones. "Puedes amarrar tu lengua y guardártela en el bolsillo, tú me vas a tener que probar lo que hablas", lo amenazó.

Por su parte, Kurt aseguró que, si bien no tiene evidencias concretas, tiene una "corazonada" sobre la supuesta reconciliación de la pareja. Esto provocó aún más el enojo de Karla, quien exigió que el conductor respalde sus declaraciones y que se aproximará este lunes al set de televisión para dar su descargo.