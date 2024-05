Kurt Villavicencio muestra indignación por el rechazo de Janet Barboza a un regalo en el Día de la Madre

Kurt Villavicencio expresó su profunda indignación luego de que Janet Barboza rechazara un regalo preparado por la producción del programa para celebrar el Día de la Madre.

Según el conductor de "Todo se filtra", decidió preparar un regalo para la 'retoquitos', considerando que sería su primera vez pasándolo sola, ya que su hija se encuentra estudiando en el extranjero.

DESCONTENTO

Ante el rechazo captado por nuestras cámaras de Panamericana Televisión, Villavicencio envió un mensaje a la conductora del programa vecino lamentando lo sucedido, seguidamente, mencionó que el regalo era modesto pero enviado como una muestra de cortesía y consideración.

No obstante, expresó su desilusión al ver que Barboza no aceptó el gesto y cuestionó su reacción, afirmando que no había intención de atacarla. Además, sugirió que el regalo sería destinado a alguien que realmente necesitara.