Lucho Cuéllar expresa gratitud hacia el Grupo 5 a pesar de la eliminación de sus canciones en Youtube

El reconocido cantante Lucho Cuéllar ha emitido un mensaje de gratitud y respeto hacia el Grupo 5, a pesar de la reciente decisión de la agrupación de eliminar sus interpretaciones de las plataformas digitales.

Cuéllar, quien interpretó numerosos éxitos durante su paso por el grupo de cumbia, ha dejado claro que guarda un sentimiento de agradecimiento hacia Elmer, Andy y Christian Yaipén.

En una reciente entrevista, el cantante mostró su brazo, donde lleva un tatuaje del logotipo del Grupo 5, destacando así su aprecio por la agrupación. Cuéllar afirmó que, a pesar de haber sido eliminado de las redes sociales del grupo, sigue siendo agradecido con ellos.

"No me quito el tatuaje a pesar de que me hayan sacado de sus redes sociales. Siempre estoy agradecido con ellos", expresó Cuéllar.

CONFORME CON LO DECIDIDO

El cantante también hizo hincapié en que la eliminación de sus canciones no le afectó personalmente, ya que había sido informado previamente de esta decisión. "La verdad es que no me dolió. Me llamaron para comunicármelo. Ellos tienen derecho a tomar decisiones y si eso les beneficia, me parece bien", comentó Cuéllar.