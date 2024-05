¿La orquesta que lidera Pamela Franco pertenece a Christian Domínguez? Esto dijo el conductor de Préndete

En medio de la polémica, Christian Domínguez ha decidido aclarar su participación en la orquesta de su expareja, Pamela Franco, y ha abordado la emisión de facturas a su nombre.

Ante las críticas recibidas, el cantante salió al frente para dar su versión de los hechos y desligarse de cualquier responsabilidad en la gestión de la agrupación de Franco.

En una entrevista para 'Todo se filtra', Domínguez afirmó que no tiene ninguna injerencia en la orquesta de Pamela Franco y que no desempeña ningún papel en su manejo. Según él, todo el control y la toma de decisiones recaen en la propia Franco, quien se encarga de su agenda, los contratos y las negociaciones. "La orquesta es totalmente de ella, yo no tengo nada que ver en la orquesta", aclaró el cantante.

FAVORES

En cuanto a las facturas que llevan su nombre, Domínguez explicó que estas son emitidas debido a que en algún momento se solicitó una factura y él cuenta con la capacidad legal de emitirla. Aseguró que esta acción fue realizada como un favor y que lo haría nuevamente, ya que forma parte de su actividad profesional.

Sin embargo, recalcó que no tiene acceso a los contratos ni interviene en las decisiones económicas relacionadas con la orquesta de Franco. "Ella cobra su dinero, tiene su empresa, su orquesta, son sus cosas. Yo no veo sus contratos. No cierro los contratos, no tengo nada que ver. Es exclusivamente su orquesta", puntualizó Domínguez.