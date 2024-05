Kurt Villavicencio asegura que Karla Tarazona y Christian Domínguez retomaron la relación: "Hay algo muy fuerte"

Kurt Villavicencio, quien solía ser cercano a Karla Tarazona, aprovechó su espacio televisivo para compartir sus observaciones y emociones en relación a la amistad que mantiene con Christian Domínguez.

"Ahí sigue habiendo un vínculo con Karla y por más que ellos digan que son amigos, siento que hay algo muy fuerte ahí, lo cual ha llevado a que Karla corte su amistad conmigo debido a mis opiniones al respecto", expresó el conductor.

Durante el programa de Todo se Filtra, Villavicencio también habló sobre la examistad que tiene con Tarazona y explicó los motivos por los cuales su relación se ha distanciado.

"Al parecer, Karla y Christian tienen una buena relación de amistad, pero creo que va más allá. Espero que Karla no haya retomado su relación con Christian, ya que sabemos que él tiende a repetir patrones y a buscar conflictos. Extraño nuestras conversaciones y la complicidad que teníamos".

LE AFECTÓ

Además, Villavicencio reveló sus temores sobre el impacto que la cercanía entre Tarazona y Domínguez podría tener en su propia relación con la presentadora.

"Teníamos una complicidad, pensaba en llamarla, pero temo que, si lo hago, ella no me conteste o que Christian influya en su percepción sobre mí. Para él, soy una persona desagradable. Siento que has vuelto con Christian y no encuentro mi lugar en tu amistad... Él y yo no nos llevamos bien, nos repelamos mutuamente. Si siento que has vuelto con él, significa que eres feliz y yo no quiero interponerme en eso... Lo he pensado muchas veces", concluyó Villavicencio.