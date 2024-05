Met Gala 2024: Los mejores looks del evento analizados por Elida Morillo

Inspirada en el relato de 1962 de J.G. Ballard, "El Jardín del Tiempo", esta gala benéfica organizada por el Instituto del Vestido se ha convertido en el evento más esperado por los amantes de la moda y el arte. La diseñadora de moda Elida Morillo, conocida por su expertise en el análisis de estilos, ha compartido sus impresiones y opiniones sobre los looks que desfilaron por las escaleras del museo en esta edición del "The First Monday in May".

Una de las estrellas que capturó la atención fue la cantante Shakira, quien hizo su primera aparición en el evento con un elegante vestido rojo. El vestido sin tirantes, con un llamativo detalle cut-out y una espalda al descubierto, recibió el análisis de Morillo, quien comentó: "Me hubiese gustado ver su pie más desnudo".

Otro look destacado fue el de Jennifer Lopez, quien lució un deslumbrante vestido que capturó la atención de todos. Morillo describió el vestido como un trabajo brillante en transparencias, totalmente sensual y elaborado con una artesanía exquisita. El vestido, trabajado en hilo de seda con figuras geométricas y detalles bordados en cristal, mostró la elegancia y la audacia de la actriz y cantante.

Karol G también fue objeto de análisis por parte de Morillo. Su look presentaba caderas exageradas con transparencias, cubiertas de piedras de diferentes tamaños. Morillo destacó el destello espectacular de las piedras zirconias en tonalidad platino, así como el trabajo de ballenas enmarcadas que simulaban tener ballenas aplicadas en las faldas, un detalle que recordaba a estilos pasados pero con un toque moderno.